Poésie Plate-forme

Le jeudi 28 novembre à 19h

À la Fondation d’entreprise Ricard – entrée gratuite

Jérôme Mauche reçoit Viviana Moin et Hélèna Villovitch

Avec humour et efficacité, Viviana Moin, improvisatrice, et Hélèna Villovitch, romancière et cinéaste, collaborent quelquefois ensemble, comme elles le font aussi avec d’autres de leurs ami.e.s. Entre la vie et les pratiques, elles immiscent un mini théâtre de société qui bouleverse les rôles, réorganise un instant le réel.

Viviana Moin | développe un travail remarqué entre improvisation et contextualisation.

Elle étudie la danse classique et moderne à l’Ecole Nationale de Danse de Buenos Aires, puis l’improvisation et le cirque. Depuis, elle montre ses projets et pièces régulièrement en France et à l’étranger, comme La Cata, Minotaure75, Confession under request, Passiflore et champignons dans la forêt profonde. Elle est, par ailleurs, interprète notamment pour Yaïr Barelli, comme à l’occasion de la dernière Nuit Blanche au Musée Picasso, ou encore pour Jérôme Bel, Christophe Haleb, Mélanie Martinez Llenze, Gweanel Morin, Acerina Ramos-Amador ou Karine Saporta. Elle développe aussi des projets avec les artistes Ulla Von Brandenbourg, Pauline Curnier-Jardin, Mélanie Manchot, Valérie Mréjen…

Hélèna Villovitch | est autrice, réalisatrice et journaliste.

Après des études d’arts appliqués, elle participe au groupe de cinéastes Molokino. Parmi ses films, on citera J’ai 20 ans,1984; A ma place, 2003; Bye bye tiger en collaboration avec Jan Peters, 2004; Le sofa, 2017. On lui doit des romans et recueils de nouvelles qui multiplient avec acuité et drôlerie, les points de vue sur le contemporain. Ils sont parus à L’Olivier : Je pense à toi tous les jours, 1998; Dans la vraie vie, 2005; puis chez Verticales L’immobilier, 2013; Pour en finir avec mon sofa, 2018. Elle a écrit des livres pour enfant édités par L’Ecole des loisirs, ainsi qu’un essai : Le bonheur par le shopping, Maren Sell.