Poésie Plate-Forme | "Auteuriser"

Cette rencontre « Poésie Plate-forme » réunit Josselin Bordat, romancier et co-fondateur du site Brain Magazine, et David Desrimais, cofondateur et directeur de JBE Books. L’un et l’autre, selon des modalités spécifiques, conçoivent, pratiquent et renouvellent la diffusion/édition du texte et du livre, et la création de l’auctorialité, à l’âge des potentialités numériques.

Les usages, notamment, de l’Intelligence Artificielle les rapprochent. Ainsi JBE Books a fait paraître 1 the Road, premier livre écrit par une voiture (dont l’auteur de l’auteur est Ross Godwin), et Josselin Bordat Le_zéro_et_le_un.txt, autobiographie d’une IA, autant d’objets littéraires brillants qui interrogent (non sans humour) l’autorité/autorisation du texte, de ses supports et auteur(s) dans les dispositifs socio-techniques contemporains.

Josselin Bordat est auteur et réalisateur. On lui doit récemment le roman Le_zéro_et_le_un.txt, Flammarion, 2019 ; et le recueil de nouvelles 2069, Anne Carrière, 2020.

Il est l’auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages, ainsi sur la culture web : Comment devenir un ninja gratuitement, Brain, 2011 ; ou Lol Chats, J’ai lu, 2013 ; mais aussi de satire politique, Papy, tatie et moi : Le faux carnet secret de Marion Maréchal-Le Pen, Flammarion, 2016.

Co-fondateur de Brain Magazine, avec Anaïs Carayon, il est rédacteur en chef de CRAC CRAC sur Canal , créateur de podcasts, et auteur pour des humoristes comme Thomas VDB et Monsieur Poulpe.

David Desrimais est éditeur. Fondateur et directeur de Jean Boîte Éditions (avec Mathieu Cénac, depuis 2011), il publie des livres à l’âge numérique, dans les champs de l’art, des humanités et de la poésie. Conçues avec des artistes et auteurs du monde entier, toutes les publications sont distribuées au plan international (aujourd’hui dans quinze pays). Ont été publiés des textes, des livres et livres d’artistes de Douglas Coupland, Derek Beaulieu, Kenneth Goldsmith, David Horvitz, Florence Jung, Tarik Kiswanson, Franck Leibovici, Hans Ulrich Obrist, Lina Scheynius…

Il est par ailleurs expert et directeur de projets numériques pour des institutions culturelles et scientifiques, et professeur associé au sein du Master Création Littéraire-Parcours Édition de l’Université Clermont Auvergne.