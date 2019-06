Écouter Écouter Poésie Plate-forme : Balbutier 1h20 Poésie Plate-forme : Balbutier

Réinvestissant les outils et usages de la modernité poétique, ils fabriquent avec invention de nouveaux espaces de son comme de parole, entre sensation et compréhension.

Luc Benazet | est poète. On lui doit des livres parus aux Editions Nous, notamment, Écrit, 2009; La vie des noms 2012; Articuler, 2015; Incidents, 2018; mais aussi deux livres d’échanges co-écrits avec Benoît Casas : Envoi, 2012, et Annonce, 2015, Héros-Limite. Il a récemment fait paraître un conte Rainal, Eric Pesty, 2018. Il réalise avec Sébastien Laudenbach des courts films. Un premier album avec les musiciens Deborah Lennie et Patrice Grente est sorti _GRAMMATA, _8clos, 2017. Avec Victoria Xardel, il édite la revue Les divisions de la joie. Il donne régulièrement des lectures publiques de ses textes, en France et à l’étranger.

Jérôme Game | est poète, écrivain et théoricien. Il vit entre Paris et New York, où il a enseigné le cinéma. Il a fait paraître une quinzaine de livres ainsi récemment Développements, Manucius, 2015; Salle d’embarquement, L’Attente, 2017, le plus souvent accompagnés de CD. Il est également l’auteur de plusieurs essais sur l’esthétique contemporaine (visuelle, littéraire, théorique) et sa dimension politique, ainsi Sous influence. Ce que l’art contemporain fait à la littérature, MAC/VAL, 2012, et les volumes qu’il a dirigés Le récit aujourd’hui, P.U.V., 2011 et Images des corps/Corps des images au cinéma, ENS Edition, 2010. Il donne régulièrement des lectures publiques de ses textes, en France et à l’étranger, seul ou en collaboration, ainsi avec la vidéaste Valérie Kempeeners, le metteur en scène Cyril Teste, la musicienne électronique Chloé, le chorégraphe David Wampach ou le compositeur Olivier Lamarche.

Cette rencontre Poésie Plate-forme est proposée en écho à la programmation Poésie Sonore. La voix libérée, Palais de Tokyo, 21 mars – 16 mai 2019.