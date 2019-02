Poésie Plate-forme : Improviser

Écouter Écouter Poésie Plate-forme : Réaliser 1h50 Poésie Plate-forme : Réaliser

Cette rencontre « Improviser », avec le musicologue Clément Cannone et la musicienne et compositrice Isabelle Duthoit, permettra d’explorer cette forme de création et de production qui invente et institue dans l’instant même de l’action son propre mode d’agir. Si le champ musical de longue date considère l’improvisation comme un fait majeur, les enjeux individuels et collectifs de l’improvisation frappent aussi par les effets de construction sociale qu’elle génère et qui concernent de nombreux autres espaces de la création et des usages.

Clément Canonne | est musicologue, spécialiste des pratiques contemporaines de l’improvisation musicale. Sa démarche associe méthodes ethnographiques, approches expérimentales et analyses philosophiques, à propos entre autres des mécanismes de coordination et d’action conjointe dans les situations d’improvisations musicales collectives.

Il est chargé de recherche au CNRS à l’IRCAM. On lui doit de nombreux articles parus, entre autres, dans La Revue de Musicologie, Cognition, Psychology of Music, Journal of New Music Research. Il a co-traduit avec Pierre Saint-Germier les Essais de philosophie de la musique du philosophe américain Jerrold Levinson, Vrin, 2015. Par ailleurs, il mène une enquête au long cours sur la lutherie des improvisateurs.

Isabelle Duthoit | est musicienne et compositrice. Sa démarche est faite d’improvisation libre (notamment en chant et clarinette) – elle en est une des représentantes les plus audacieuses –, mais s’inscrit aussi dans les formes de la nouvelle musique composée.

De formation classique, diplômée du CNSMD de Lyon, Isabelle Duthoit se tourne vers la création contemporaine. Elle collabore avec l’Atelier instrumental du XX° siècle, l’Ensemble Intercontemporain et l’ensemble L’Itinéraire. Elle développe une technique de chant improvisé d’une extrême singularité, liée aux cris et aux sons d’avant le langage et où la voix est principalement utilisée pour sa valeur instrumentale.

Elle poursuit de nombreuses collaborations, ainsi notamment avec Anne James Chaton, Jacques Demierre, Jacques Di Donato, Bertrand Gauguet, Keiji Haino, Franz Hautzinger, Daunik Lazro, Phil Minton, John Tilbury. Elle est membre de Triolid avec David Chiesa et Laurent Dailleau, puis de _Krizda_avec Gunda Gottschalk et Christine Wodrascka, de Rose and Stomach avec Jacques Di Donato, Xavier Charles et Tim Hodgkinson. Depuis 2005, elle joue avec 4 Walls + 2 avec Gail Brand, Luc Ex, Phil Minton, Mickaël Vatcher, Veryan Weston. Elle est chanteuse du groupe rock expérimental Fogo.

Son travail d’improvisation libre lui vaut une reconnaissance internationale et de nombreux prix et récompenses. Elle participe activement en France et en Europe à la création de festivals dans le champ de l’improvisation. Elle est aussi compositrice de musique pour des spectacles de théâtre et de danse, ainsi que pour Camille Mutel et Stéphane Olry.

Cette rencontre Poésie Plate-forme est proposée en anticipation de la programmation Poésie Sonore La voix libérée, Palais de Tokyo, 21 mars – 16 mai 2019.