Poésie Plate-forme : Réaliser

RÉALISER - Aurélien Bellanger et Thomas Lévy-Lasne

Portés par un similaire souci de réalité, le romancier Aurélien Bellanger et le peintre Thomas Lévy-Lasne s’attachent à la description/transcription du monde contemporain et de ses évolutions. Travaillant l’objectivité, la neutralisation, voire l’hyperréalisme l’un et l’autre, leur démarche et leur oeuvre proposent, par une saturation du sujet, une pratique et un récit de la représentation des plus stimulants et brillants.

Après des études de philosophie marquées par un intérêt par la métaphysique des mondes possibles, Aurélien Bellanger publie un essai consacré à Houellebecq écrivain romantique, Léo Scheer, 2010. S’ensuivent trois romans, ayant trait aux interactions économiques, administratives et politiques de la France actuelle : La théorie de l’information, 2012; L’aménagement du territoire, 2014, et Le Grand Paris, 2017, qui rencontrent un large succès public et critique. Ils frappent par l’ambition de leur propos, leur choix stylistique, et l’imposent comme l’un des écrivains actuels les plus talentueux. Eurodance, 2018, est constitué du texte de la première partie du spectacle 1993 de Julien Gosselin, créé avec les comédiens du Groupe 43 du TNS. L’ensemble de l’oeuvre d’Aurélien Bellanger est publié par les Editions Gallimard. Depuis 2017, il est chroniqueur pour les Matins de France-Culture.

Thomas Levy-Lasne, après des études aux Beaux-Arts de Paris, développe une oeuvre picturale figurative, entre matité, luxuriance et constat. Elle s’accompagne d’une réflexion sur la peinture présente en France. Outre des contributions et articles, il co-organise, en 2014, avec le peintre Marc Molk, le colloque « La Fabrique de la peinture » au Collège de France. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles, notamment aux centre d’art Albert Chanot, Clamart; à l’Orangerie du Château de la Louvière, Montluçon; au Centre Culturel Henri-Dunant, Les Lilas; ainsi qu’aux salons «Drawing Now» et «Paréidolie» à l’invitation de Backslash Gallery et de la Galerie Isabelle Gounod. Il a récemment participé à des expositions collectives au Musée Robert Dubois-Corneau, Brunoy; à la Fonderie Darling, Montréal; Galerie C, Neuchâtel; Artothèque de Caen; Galerie T&L, Paris; Galerie Journiac, Université Paris 1; Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis; Galerie Eva Hober, Paris; Projektraum Ventilator, Berlin; Abbaye St André Centre d’art contemporain, Meymac; Festival «Hors pistes», Centre Pompidou … Il a été acteur et cadreur dans plusieurs films de Justine Triet laquelle lui consacra, en 2011, le moyen métrage Vilaine fille, mauvais garçon. Il a réalisé un premier court métrage Le Collectionneur, 2017, et est actuellement pensionnaire à la Villa Médicis à Rome.