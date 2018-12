Présentation de l’ouvrage : 20 ans d’art en France - Une histoire sinon rien

Lancement en présence de Michel Gauthier et Marjolaine Lévy, co-directeurs du livre édité par la Fondation d'entreprise Ricard et Flammarion.

Publié à l’occasion du 20e anniversaire du Prix Fondation d’entreprise Ricard, cet ouvrage se présente comme un panorama de la scène artistique française depuis 1999.

Une célébration non pas autocentrée mais pleinement inscrite dans cette scène au développement de laquelle la Fondation s’est donné comme mission d’activement contribuer.

Livre d’images avant tout, rassemblant un vaste corpus de vues d’exposition, cette histoire, riche et diverse, rend sensibles les lignes de forces et les mutations d’une création contemporaine telle que l’auront portée plusieurs générations d’artistes en ce début du XXIe siècle.

Ouvrage sous la direction de Michel Gauthier, conservateur au Musée national d'art moderne du Centre Pompidou et professeur associé à l'Université de Paris-Sorbonne, et de Marjolaine Lévy, historienne de l'art et commissaire d'exposition, qui enseigne l'histoire de l'art et du design graphique à l'EESAB – École européenne supérieure d'art de Bretagne (Rennes).