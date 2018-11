Écouter Écouter Rendez-vous à Aden – Pierre Ardouvin présente son travail Rendez-vous à Aden – Pierre Ardouvin présente son travail

En partenariat avec la Fondation d'entreprise Ricard et à l’occasion de sa nouvelle exposition "Hôtel de l'Univers" à la galerie Praz-Delavallade Paris, Pierre Ardouvin dialogue avec Violaine Boutet de Monvel. Cet échange sera également l’occasion pour l’artiste d'expliquer sa pratique artistique et les influences qui jalonnent son œuvre. Une signature du catalogue "Retour d'Abyssinie" publié récemment sera organisée à l'issue de la rencontre.



Pierre Ardouvin est né en 1955 à Crest, France. Il vit et travaille à Paris. Son travail a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles et collectives en France et à l’étranger : Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris (2005, 2010), Fondation Jumex, Mexico (2008) ou encore au MMCA, Seoul (2011). En 2016, le MAC VAL (Musée d'Art Contemporain Grand Paris) lui consacre une exposition monographique intitulée «Tout est affaire de décor». Depuis Septembre 2018, une série d’œuvres inédites sont présentées à TOPAZ Arts, New York alors que le CCK de Buenos Aires propose sous le commissariat de Gabriela Urtiaga une installation de Ardouvin «Los conflictos salen a la luz». Les œuvres de l'artiste sont incluses dans de nombreuses collections publiques et privées internationales.

Violaine Boutet de Monvel est écrivaine, critique d’art et traductrice. Depuis 2006, elle contribue à des revues internationales d’art contemporain. Elle est l’autrice de monographies et de catalogues d’exposition traitant d’artistes tels que Grégory Chatonsky, Amélie Bertrand, Benjamin Sabatier, Pierre Ardouvin, ou encore Jan Fabre.