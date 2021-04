Dans la bibliothèque de... Achille Mbembe

Rencontre modérée par Sylvain Bourmeau, directeur d'AOC, le 12 mars 2021. Le cycle de rencontres « Dans la bibliothèque de » propose à des personnalités du monde de la culture et des idées de revenir sur les lectures qui les ont forgés et qui continuent de les accompagner.

Achille Mbembe est professeur d’histoire et de sciences politiques à l’université de Witwatersrand (Johannesburg) et chercheur au Wits Institute for Social and Economic Research (WISER). Lauréat du prix Ernst-Bloch en 2018, il est notamment l’auteur, à La Découverte, de Sortir de la grande nuit (2010), Critique de la raison nègre (2013) Politiques de l’inimitié (2016) et Brutalisme (2020).

*Quotidien en ligne créée en 2018 par Sylvain Bourmeau, Raphaël Bourgois et Cécile Moscovitz, AOC publie chaque jour une analyse, une opinion et une critique, ainsi que le week-end un grand entretien et une fiction. Conçu par des journalistes, il est essentiellement écrit par des chercheurs, des écrivains, des intellectuels, des artistes et… des journalistes. Objectif : « tenter de remettre un peu de verticalité dans un espace public désormais déstructuré et horizontalisé en publiant des textes qui visent autant que possible à (re)faire autorité et à structurer le débat ».