Dans la bibliothèque de... Annette Messager

Annette Messager est née à Berck-sur-Mer en 1943. Elle vit et travaille à Malakoff. Après des études à l’École nationale supérieure des arts décoratifs (Paris), qu’elle écourte à la veille de mai 1968, elle s’installe en tant qu’artiste plasticienne, photographe, peintre et sculptrice au cœur de la scène artistique parisienne de l’époque. Elle réunit alors ses premières Collections, albums de photographies et sentences extraites de la presse qu’elle annote et modifie.

Aujourd’hui, elle est l’une des artistes françaises contemporaines les plus reconnues sur la scène internationale. Elle s’est vue décerner en 2005 le Lion d’Or de la Biennale de Venise et le Praemium Imperiale en 2016 dans la catégorie « Sculpture ». Dès 1995, le Moma de New York lui consacre une exposition personnelle, et plus récemment, en 2007, c’est au Centre Pompidou que son œuvre est mis à l’honneur lors d’une grande exposition rétrospective itinérante présentée également dans plusieurs autres musées du monde (Tokyo, Séoul). Le Tel Aviv Museum of Art lui consacrera une grande exposition en 2022 et son œuvre a récemment été exposée à l’Institut Giacometti à Paris (2018), à l’Institut Valencià Art Modern (IVAM) en Espagne (2018) et à la Villa Medici à Rome (2017). Son travail mêle des techniques très variées comme le dessin, le collage, la photographie, l’écriture, la broderie qu’elle met en œuvre dans des pièces souvent sculpturales ou des grandes installations immersives où cohabitent toutes sortes de matériaux insolites (peluches, animaux taxidermisés, tissus, formes anthropomorphes ou géométriques, Black wrap, peinture acrylique, photographies, fils, cordes, etc…). Son œuvre puise dans diverses influences, imagerie populaire, art brut ou art savant, provoquant une subtile dualité. Mêlant sans cesse réalisme et fantastique, son œuvre s’attache de plus au questionnement de la condition féminine.