Rencontre modérée par Sylvain Bourmeau, directeur d'AOC, le 12 mars 2021. Le cycle de rencontres « Dans la bibliothèque de » propose à des personnalités du monde de la culture et des idées de revenir sur les lectures qui les ont forgés et qui continuent de les accompagner.

Parions que « Dans la bibliothèque de » Arnaud Desplechin devrait se trouver au moins un roman de Philipp Roth. A commencer par celui, adapté dans son dernier film, Tromperie, tourné en septembre dernier à la faveur du confinement, et dont il vient d’achever la postproduction.

Monument du cinéma français, Arnaud Desplechin a entre autres réalisé neuf longs métrages dont Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle) en 1996, Rois et Reine en 2004, Un conte de Noël en 2006, Jimmy P. (Psychothérapie d’un Indien des plaines) en 2013, Trois souvenirs de ma jeunesse en 2015, Les Fantômes d’Ismaël ou et le très beau Roubaix, une lumière en 2020.

Dans la plupart de ses films, l’on retrouve Mathieu Amalric, tantôt en Dédalus ou en Ismaël, avatar fictionnel du cinéaste avec qui il construit depuis des années une relation qui rappelle celle de François Truffaut et de Jean-Pierre Léaud à travers le personnage d’Antoine Doisnel.