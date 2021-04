Entretien sur l'art | Bertrand Dezoteux

Dans le cadre des « Entretiens sur l’art », la commissaire d’exposition et critique d’art Anne Bonnin reçoit l’artiste Bertrand Dezoteux, commissaire de l'exposition Le Juste Prix à la Fondation Pernod Ricard.

Les films de Bertrand Dezoteux nous téléportent dans des mondes surréels mais aussi, parfois, dans de simples paysages terrestres, comme ceux du Sud-Ouest, sa région natale, ou dans des villes indistinctes. On parcourt ainsi des espaces hétérogènes, fantastiques ou réels, peuplés de créatures de synthèse, humaines, animales ou hybrides de toutes sortes. Or, si l’artiste explore les virtualités illimitées de la 3D et nous embarque dans des voyages interstellaires, il ne perd jamais de vue la Terre & la terre.