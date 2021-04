Poésie Plateforme | "Imager"

Ce nouvel épisode du cycle Poésie Plate-forme présenté par Jérôme Mauche s’articule cette fois-ci autour du verbe « Imager » et réuni Emmanuelle Bayamack-Tam, l’une des romancières les plus talentueuses de sa génération et Bertrand Mandico auteur de nombreux courts, moyens et longs métrages à l’esthétique fascinante et aux ambiances étranges.

Leur univers comme leurs œuvres frappent par leur inventivité, l’ambition de leur projet et un sens luxuriant de la beauté. Ces deux grands chefs-d’oeuvre d’aujourd’hui, que sont le roman Arcadie et le film Les Garçons sauvages, entretiennent comme une affinité élective. Ils partagent une même intensité du récit d’aventure comme de formation, la recherche d’une utopie collective, et questionnent la fluidité des genres. L’image et le lyrisme sont au cœur de leur processus créatif.