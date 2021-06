Poésie Plateforme | "Risquer"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Le risque est revenu au centre des sociétés contemporaines, et de leurs imaginaires aussi, à la fois multiple, craint et exalté parfois.

Cette rencontre Poésie Plate-forme « Risquer », à l’intersection des pratiques, fera dialoguer – en ces moments si spécifiques – le sociologue et anthropologue Philippe Liotard, qui explore les modifications innovantes du corps, et l’artiste Abraham Poincheval, réputé pour ses performances et sculptures qui défient les normes.

Philippe Liotard est anthropologue et sociologue, spécialiste du sport. Il est Maître de Conférences à Lyon 1. Ses champs de recherches vont de l’éducation et de la socialisation des corps jusqu’aux métamorphoses contemporaines de l’apparence (piercing, tatouages, implants…). Il intervient par des contributions scientifiques et prises de parole dans des cadres universitaires, institutionnels et professionnels, dans un souci aussi de compréhension des vulnérabilités, des violences, des genres et discriminations.

Le travail d’Abraham Poincheval explore avec humour les pratiques de la performance comme de la sculpture, soumettant son propre corps à des expériences limites. Qu’il s’agisse de traverser les Alpes en poussant une capsule qui lui sert d’abri ou de s’enfermer une semaine dans un rocher, ses expéditions, itinérantes ou statiques, nécessitent un engagement total du corps. Ses travaux et performances font régulièrement l’objet d’expositions et d’invitations en France et à l’international.

Abraham Poincheval est représenté par la Galerie Sémiose à Paris.