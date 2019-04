"Black Mirror", un cauchemar en marche

Terrifiant… mais si éloigné de notre quotidien ? Pas si sûr. Ne nous sommes-nous pas déjà volontairement débranchés du réel ? A moins, que le réel ne soit, par essence, une notion éminemment plurielle… La série "Black Mirror" : plus vrai que nature ?

Tangible, addictif, déformant, perturbant, trop intense, LSD informationnelle..., voici quelques-uns des nombreux procès faits à la réalité augmentée/virtuelle/mixte. En cause : des expériences qui nous “débrancheraient” du réel en alternant durablement notre vision du monde. Plusieurs épisodes de la série Black Mirror nous dressent d’ailleurs un portrait terrifiant de différents usages qui pourraient être fait de ces technos. Dans Arkangel (S04E02), le contrôle parental vire au cauchemar lorsqu’une mère décide d’implanter sa jeune fille d’un dispositif de surveillance totale qui brouille sa perception du réel. Dans Man Against Fire (S03E05), une unité de soldats d’élite défend aveuglément le monde d’un ennemi d’un nouveau genre : “les déchets”, des “mutants assoiffés de sang”; bien plus humains qu’il n’y paraît. White Christmas (S02), la pulsion de l’exclusion de l’autre, celui que l’on veut sortir purement de notre vie prend corps dans la “vraie vie”.

Une table ronde enregistrée en avril 2018.

Aurélien Fache, API artiste

Lise Haddouk, psychologue clinicienne, docteure en psychologie, maîtresse de conférences en psychopathologie à l’université de Rouen

William Eldin, co-fondateur de Coyote et CEO de XXII, studio d’innovation en VR/VA et IA.