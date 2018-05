Blaxploitation : les premiers héros noirs avant "Black Panther"

Remise au goût du jour par Quentin Tarantino et son "Jackie Brown", la blaxploitation reste le genre majeur du cinéma américain des annèes 70. Soudainement, les Afro-Américains se mettent à tenir les premiers rôles de productions musclées où les héros règlent leur compte à une société raciste, de films d'horreur imitant les succès d'hier ou de western inversant les formules du genre. Le tout sur une atmosphère funky de haute volée. La blaxploitation était née. Oscillant entre films mercantiles et oeuvres véritablement engagées, la blaxploitation est un courant protéiforme qui donna à la communauté noire-américaine ses premiers grands héros et qui permit aux majors de garder la tête hors de l'eau.