La peau, lieu du rapport de force et de désir

Ce qu’on a en revanche moins entendu, c’est à quel point l’insaisissable Oshima était, en dernier recours, un immense cinéaste de la peau, le point nodal de tout son art. Peaux qu’il a filmées mieux que personne, peut-être moins comme fétiche érotique que comme surface politique par excellence, fine pellicule et frontière élémentaire, dernier rempart qui sépare l’individu de la société, son insondable intériorité de la violence extérieure et ses pulsions de leurs objets. Et cet épiderme, lieu d’infinies frictions et caresses, lieu du rapport par excellence, qu’il soit de force ou de désir, fut chez lui ce champ de bataille labouré par des affrontements permanents.