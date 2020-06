La représentation des noirs dans le cinéma américain et français

Tandis que les réalisateurs noirs américains s’imposent à Hollywood et qu’une génération française, issue d’une double culture, se saisit des caméras avec succès, focus sur une tendance notable.

Qu’il s’agisse de Get Out de Jordan Peele, de Moonlight de Barry Jenkins, des séries Atlanta et Insecure ou de l’émergence de la génération "Double vague" en France, un nouveau visage du cinéma contemporain autour de la question noire est-il en train de se dessiner de part et d’autre de l’Atlantique ?

Une rencontre enregistrée en 2017 dans le cadre du cycle "Focus Black is the New Black".

Claire Diao, journaliste

Caroline Blache, auteure de la websérie Noire Amérique

Djinn Carrénard, réalisateur

Jean-Pascal Zadi, réalisateur.