Roman Polanski : repensez votre (for) intérieur !

Et si l’art du huis clos polanskien, souvent perçu comme un enfer psychologique, constituait avant toute chose une perméabilité et non un repli, une adresse interactive permanente et non un emprisonnement, bref un réjouissant terrain de jeux, ouvert, un paysage, de la condition humaine ?

• Crédits : ullstein bild - Getty

Une conférence enregistrée en décembre 2016.

Alexandre Vuillaume-Tylski, maître de conférences à l’école supérieure d’audiovisuel, auteur de cinq livres sur Roman Polanski et auteur-réalisateur à l’émission Blow Up (Arte), collaborateur à la revue Positif et producteur délégué à Radio France.