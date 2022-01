Hélène Iswolsky : itinéraire d’une femme de lettres

La vie d’Hélène Iswolsky, figure oubliée quoique décisive du XXe siècle, fait montre d'une grande richesse. Femme de lettres issue de la noblesse russe, exilée en France et aux États-Unis, elle œuvre sa vie durant, au rapprochement entre les spiritualités occidentale et orientale.

À l'occasion de la republication du texte autobiographique d'Hélène Iswolsky, Au temps de la lumière (éditions Salvator, 2021), l'historien Florian Michel revient sur le parcours cette intellectuelle méconnue. Fille de diplomate Russe, Hélène Iswolsky (1896-1975) arrive en France après la Révolution d’octobre 1917. Dans ce livre, elle retrace son itinéraire pendant la période de l’entre-deux-guerres, et plus particulièrement son immersion dans milieu littéraire de la Nouvelle Revue française et le milieu chrétien. En 1934, elle rencontre Emmanuel Mounier et collabore cinq années avec la revue Esprit.

Une rencontre enregistrée en décembre 2021.

Florian Michel, historien.

La rencontre est animée par Anne Dujin, rédactrice en chef d'Esprit.