Comment équilibrer les ligaments du genou sans ré opérer un patient ? « Demain chez vous #2 » par Chafiaa Hamitouche

L'équation semble difficile , mais c'est sans compter sur l'équipe de Chafiaâ Hamitouche (Laboratoire de traitement de l'information médicale, Inserm U1101) qui a développé un dispositif innovant, communicant et autonome en énergie !

L’arthrose est responsable de la pose de 70 000 prothèses du genou par an en France. Au fil du temps, la prothèse peut se desceller et conduire à un déséquilibre des ligaments. Pour éviter une chirurgie dite « de reprise », une nouvelle génération d’implants orthopédiques instrumentés est en cours de développement au Laboratoire de traitement de l’information médicale sous la responsabilité de Chafiaâ Hamitouche chercheur à IMT Atlantique. Le dispositif innovant combine un système de production d’énergie, de télémétrie, de traitement et de transmission sans fil de données, ceci dans un volume très restreint.

Découvrez en 2 minutes comment le médecin peut corriger à distance la tension des ligaments collatéraux d’un patient. De nos laboratoires de recherche à chez vous, il n’y a qu’un pas !