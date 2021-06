Controverses sur le genre : mobilisations et luttes en temps de crise

Le genre est une composante tellement importante, pratiquement ontologique, des rôles et des statuts, qu’il structure non seulement la société mais même la langue. Changer les rapports entre genres, et la composition des rôles est donc une révolution profonde.

Le genre est une composante tellement importante, pratiquement ontologique, des rôles et des statuts, qu’il structure non seulement la société mais même la langue. Changer les rapports entre genres, et la composition des rôles est donc une révolution profonde ; et les révolutions passent inévitablement par des phases de crise. S’il y a une crise de l’ordre genré, quelles leçons politiques en tirer ?

Nous ne pouvons pas faire comme si la colonisation n'avait pas eu lieu et comme s'il n'existait pas des représentations raciales. De même, à propos du genre, nous ne pouvons pas ignorer la sédimentation des normes sexuelles. Nous avons besoin de normes pour que le monde fonctionne, mais nous pouvons chercher des normes qui nous conviennent mieux. Judith Butler

Une rencontre enregistrée en mai 2021, dans le cadre du cycle Agir en temps de crise, par l’IEA de Paris et l’EPHE-PSL, avec le soutien du Campus Condorcet.

Judith Butler, philosophe américaine, professeure à l'Université de Californie à Berkeley

Delphine Horvilleur, rabbine et écrivaine

Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des Droits des Femmes puis de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Une rencontre modérée par Frédérique Matonti, professeure de science politique à l'université Paris I - Panthéon-Sorbonne.

