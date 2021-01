Covid-19 : quelles leçons de la crise sanitaire ?

Pourquoi la démocratie sanitaire n’a-t-elle pas été au rendez-vous ? Quels sont les dilemmes éthiques et les problèmes sociaux soulevés par la crise de la Covid-19 ?

Pourquoi la démocratie sanitaire n’a-t-elle pas été au rendez-vous ? Quels sont les dilemmes éthiques et les problèmes sociaux soulevés par la crise de la Covid-19 ? Quelle organisation pour la santé publique de demain ? L’autonomie de la science est-elle possible face au politique ? Comment agir en conciliant le temps long de la recherche et le temps nécessairement court du politique ?

Cette rencontre fait dialoguer des chercheurs issus de différentes disciplines, des sciences humaines et sociales aux sciences de la vie, et met en lumière les grands enjeux de la crise.

Une rencontre enregistrée en janvier 2021, dans le cadre du cycle Agir en temps de crise, par l’IEA de Paris et l’EPHE-PSL, avec le soutien du Campus Condorcet..

Nathalie Bajos, Directrice de recherche à l’Inserm et directrice d’études à l’EHESS

Jean-François Delfraissy, Président du Conseil Scientifique Covid-19

Nicolas Foureur, Médecin, Centre d’éthique clinique de l’AP-HP

Eric Favereau, Journaliste à Libération.