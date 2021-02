Inégalités, précarité, des clés pour les surmonter

La crise sanitaire actuelle ainsi que les réponses qui y sont apportées aggrave voire crée de nouvelles inégalités sociales. La question de l’arbitrage à opérer entre le sanitaire et l’économique, mais aussi plus largement celles de la confiance dans les systèmes de redistribution et dans le collectif, des instruments permettant d’améliorer la justice sociale et du rôle que peut jouer le revenu universel, se posent de façon renouvelée aux acteurs.

Une rencontre enregistrée en février 2021, dans le cadre du cycle Agir en temps de crise, par l’IEA de Paris et l’EPHE-PSL, avec le soutien du Campus Condorcet..

Esther Duflo, prix Nobel et professeure d’économie au MIT

Claire Hédon, défenseure des droits

Frédéric Worms, professeur de philosophie contemporaine et directeur adjoint de l’ENS

Séverine Mathieu, sociologue et directrice d’études à l’EPHE-PSL

Saadi Lahlou, directeur de l’IEA de Paris.