Abdellatif Laâbi : "L’écriture est un lieu d’errance utopique"

L’œuvre d’Abdellatif Laâbi, teintée de révolte, promeut l’engagement artistique et intellectuel comme moyen de lutter contre les injustices. Il met en œuvre une esthétique de la dissidence, où écrire est engagement, l’écriture un "lieu d’errance utopique". Un homme en colère, tourné vers le futur.

D’abord enseignant à Rabat, il participe au développement de l’intelligentsia marocaine de gauche à travers la création de la revue "Souffles", qui traite de culture, d’expression, ainsi que de problèmes sociaux et économiques. En 1972, date à laquelle il fonde le mouvement clandestin de gauche Ila Al Amame, il est enfermé et condamné à dix ans de prison. Dans "Chroniques de la citadelle d'exil" (2005) il fait le récit de ses années d’enfermement. Peu après sa libération, il s’exile en France ou il continue et diversifie son œuvre. Abdellatif Laâbi s’adonne alors au théâtre, à la poésie, au roman et à l’essai. Auteur des œuvres "Le soleil se meurt" (1992), "Le Spleen de Casablanca" (1996), "Poèmes périssables" (2000), "Mon cher double" (2007) et "Tribulations d'un rêveur attitré" (2008) aux éditions La Différence, il reçoit le prix Goncourt de la poésie en 2009 pour l’ensemble de son œuvre. En 2011, l’Académie Française lui décerne le Grand Prix de la francophonie.

Une table ronde enregistrée en 2014.

Abdellatif Laâbi, poète, romancier, dramaturge et traducteur

Jacques Alessandra, auteur notamment de "Abdellatif Laâbi, traversée de l’œuvre" et de "Abdellatif Laâbi, la fierté d'être homme"

Jean-Luc Wauthier, poète, essayiste et critique

Kenza Sefrioui, journaliste et critique, auteur de "La revue Souffles (1966-1973) : espoirs de révolution culturelle au Maroc".

