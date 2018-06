Ce que La Fontaine doit aux Arabes

Composé en sanskrit probablement dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ., Kalila wa-Dimna (Kalila et Dimna) est un recueil de fables orientales d'origine indienne largement distribué. Les fables furent traduites en arabe au VIIIe siècle par Ibn al-Muqaffa’, auteur persan très instruit et courtisan influent.

Kalila et Dimna sont deux chacals vivant à la cour du lion, roi du pays. Si Kalila se satisfait de sa condition, Dimna en revanche aspire aux honneurs, quels que soient les moyens pour y parvenir. Chacun des deux justifie sa position en enchaînant des anecdotes, qui mettent en scène des hommes et des animaux, et délivrent des préceptes et des morales. Donner la parole aux animaux permet, sous une forme divertissante, de traiter – et de mémoriser – des sujets universels tels que l’amitié, la trahison, le rôle du savoir ou encore la justice. Les histoires visent également à régler la bonne conduite de l’individu sur le plan personnel, familial et civique.

Yves Poncelet, inspecteur général de l’Education nationale, groupe Histoire-géographie.

Makram Abbès, maître de conférences en philosophie à l’ENS de Lyon

Eloïse Brac de la Perrière, maîtresse de conférences en histoire de l’art à l’université de Paris IV Sorbonne

Elodie Roblain, en charge des actions pédagogiques à l’IMA.