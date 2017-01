Christiane Taubira et la poésie : "Rien n’interdit de faire sens avec beauté, avec lyrisme"

Christiane Taubira, dont on sait l’amour pour la poésie ouvre la Nuit de la Poésie et vient partager quelques poèmes de langue arabe. Résonnent les déclamations poétiques dans toutes leurs formes, des plus historiques aux plus audacieuses, des plus classiques aux plus contemporaines.

• Crédits : Wikimedia Commons

"Les barbares nos semblables, ils ont toujours craché sur les merveilles, pissé sur les livres, coupé les têtes savantes, répandu du sel sur les ruines de Sodome, pour finir dans une alcôve, au milieu d’almées au pubis rasé…" Abdellatif Laâbi

Une soirée enregistrée en novembre 2016.