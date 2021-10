Comment les Arabes se sont construits grâce aux autres

Les Arabes fondateurs de l’empire islamique ont reconnu la diversité des peuples qui le composaient et surtout l’héritage de leurs sciences, de leur histoire. Ils s’en sont servi, soit pour intégrer ces valeurs étrangères, soit au contraire pour s’en distinguer, et se définir en s’en distinguant.

Bien plus que les Romains, les Arabes fondateurs de l’empire islamique ont très vite reconnu l’extrême diversité des peuples qui le composaient et surtout l’héritage de leurs langues, de leur histoire, de leurs sciences. Ils s’en sont servi, soit pour intégrer ces valeurs étrangères, soit au contraire pour s’en distinguer, et se définir en s’en distinguant. Il s’agit de montrer dans cette table ronde que les Arabes se sont construits dans l’empire islamique au moins autant qu’ils ont construit l’empire islamique et la religion musulmane.

Une table ronde enregistrée en juin 2021, dans le cadre des Journées de l’Histoire de l’IMA.

Mohammad-Ali Amir-Moezzi, directeur d’études à l’Ecoles Pratique des Hautes Etudes (EPHE)

Ziad Bou Akl, chargé de recherche au CNRS et maître de conférences en philosophie à l’Ecole normale supérieure

Julien Loiseau, professeur d’histoire du monde islamique médiéval à Aix Marseille Université.

Une table ronde modérée par Gabriel Martinez-Gros, professeur d’histoire médiévale du monde musulman à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense.