Découvrir les mystères engloutis d'Osiris

Que savons-nous sur la célébration des "Mystères d’Osiris", festivités religieuses célébrées en Égypte antique en commémoration du meurtre et de la régénération d'Osiris ? Comment les reliques de ces rituels secrets ont-ils été découvertes ? Que nous révèlent-elles ?

• Crédits : Christoph Gerigk@Franck Goddio / Hilti Fondation pour L'Institut du monde arabe

La célébration des "Mystères d’Osiris", grande cérémonie de l’Égypte antique, commémorait, perpétuait et renouvelait annuellement le mythe d’Osiris. Les rites secrets et très codifiés, se déroulaient dans tous les grands temples d’Égypte. Dans la région canopique, maintenant submergée, à 35 km d’Alexandrie, la cérémonie était célébrée dans le grand temple d’Amon Géreb et elle donnait lieu à une grande procession nautique entre les villes de Thônis-Héracléion et Canope. La stèle dite du Décret de Canope, découverte en 1881, l’évoquait.

Une conférence enregistrée en 2015.

Franck Goddio, Président de l’Institut Européen d’Archéologie Sous-Marine, archéologue sous-marin, directeur des fouilles depuis plus de 20 ans en baie d’Aboukir (Égypte) où ont été découvertes les villes de Thônis-Héracléion et de Canope ainsi que dans le Portus Magnus d’Alexandrie

Martine Thomas-Bourgneuf, muséographe

Nicolas Groult et Sylvain Rocca, scénographes de l'exposition "Osiris, Mystères engloutis d’Égypte".