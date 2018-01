Dictionnaire amoureux de l'Orient

L’Orient de ce dictionnaire amoureux parcourt les chemins arabes, juifs, turcs, perses, égyptiens, les terres d’Abraham, de Moïse, de Jésus et de Mahomet. Un recueil de chair et de sens, de passion aussi, celle de Lamartine, Flaubert, Chateaubriand, Nerval, Loti...

Il remonte le temps proche ou lointain, le temps religieux, sociologique et littéraire discerné par l’auteur au cours de ses multiples pérégrinations, recherches et travaux. Source de notre civilisation, cet Orient porte aussi les figures légendaires de Gilgamesh, Alexandre, Cléopâtre, Bonaparte, Lawrence d’Arabie, Agatha Christie, Oum Kalsoum… et de lieux mythiques, Babylone, Byzance, Palmyre, Jérusalem, Ispahan, Louxor, Alexandrie… L’Orient d’une certaine musique humaine, modeste contribution à une sorte de plaidoyer des Lumières.

Il y a dans ce dictionnaire amoureux, une lente promenade, au pas des chameaux berceurs, à travers l’Histoire, dans l’infini du désert rose…

René Guitton, écrivain et essayiste.