Entre contrôle et interdit : le corps féminin "pudique"

À la croisée du culturel et du religieux, à travers un cortège de restrictions, d’interdits et de rares injonctions au plaisir, se pose la question du contrôle du corps féminin et de son marquage.

L’obsession d’une pureté idéalisée se décline en régulations comportementales, vestimentaires et alimentaires, souvent rendues par le terme ambivalent de "pudeur", qui s’érigent en normes touchant à la fois à l’intime, au sexuel et à l’expérience sociale. Celles-ci s’expriment sur un mode intense et exigeant et constituent les bases de l’éthique sexuelle.

Une rencontre enregistrée en avril 2019, dans le cadre des "Rendez-vous de l'histoire de l'Institut du monde arabe" consacrés au corps.

Nadine Weibel, socio-antropologue du religieux, docteure d’État, associée à l’équipe DynamE de l’Université de Strasbourg

Cécile Dunouhaud, docteure en histoire, professeure d'histoire géographie et représentante des Clionautes de la région Île-de-France.