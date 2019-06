Érotisme et littérature arabe au Moyen Âge

Abou Nawas, Ibn Hazm, ont célébraient en terre d'islam un art d'aimer défiant ouvertement, librement, poétiquement, la censure morale et religieuse. Un chant de l'éros à la fois sensuel et mystique.

Ces textes appartenaient à la culture savante de leur temps tout en visant à divertir leurs lecteurs et auditeurs, avant que la pruderie des époques plus récentes ne les condamne à l’oubli. Redécouverte de ces textes, dont des extraits seront lus en arabe et en français.



Une rencontre enregistrée en avril 2019.

Salwa Al Neimi, poète et écrivaine syrienne, auteure de La Preuve par le miel (Robert Laffont, 2008)

Julien Loiseau, professeur d’histoire du monde islamique médiéval à Aix-Marseille Université

Raymond Hosny et Farida Rahouadj, artistes.

