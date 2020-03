Ibn ʿArabi : "Je crois en la religion de l'amour"

Référence majeure du soufisme, Ibn ʿArabi a fondé son enseignement sur le Coran et l’exemple prophétique. Dans Les Cinq Piliers de l’islam, anthologie thématique de son chef-d’œuvre, Les Révélations de La Mecque, il présente la signification intérieure des fondements de la religion musulmane : la profession de foi, la prière, le jeûne, l’aumône rituelle et le pèlerinage. Un écrit qui illustre que, bien loin de la récupération haineuse désormais répandue à des fins plus politiques que spirituelles, d’autres visions de l’islam sont possibles.

Une rencontre enregistrée en janvier 2019.

Leili Anvar, maîtresse de conférences en langue et littérature persanes à l’Inalco

Abdallah Penot, traducteur de traités soufis et des sources musulmanes, créateur des éditions Alif et des éditions i, directeur de l’institut Asharite

Hassan Boutaleb, membre de la section scientifique de la fondation Emir Abdelkader, traducteur de traités soufis

Jean Annestay, éditeur et cofondateur des éditions i, codirecteur aux éditions Entrelacs de la collection Hikma sur le soufisme, auteur de l’essai Une femme soufie en Islam, Râbi’a al-’Adawiyya.