Dans l’islam, Jésus n’est pas un personnage périphérique. Gérard Mordillat et Jérôme Prieur

À partir de deux versets de la sourate IV qui évoquent la crucifixion de Jésus de manière inattendue, Gérard Mordillat et Jérôme Prieur cherchent à reconstituer ce que l’on peut comprendre des origines de la prédication de Mahomet, de son développement dans un milieu païen très marqué pourtant par les références et les influences bibliques. Une religion ne naît jamais de rien. L’islam s’est voulu l’ultime révélation après la révélation juive et la révélation chrétienne. Elle en est à la fois l’héritière et la concurrente. Au carrefour des trois monothéismes, dans la succession du judaïsme de Moïse et du judéo-christianisme de certains disciples de Jésus. La formation de l’islam au début du VIIe siècle de notre ère.

Une conférence enregistrée en 2015.

Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, écrivains et cinéastes, coauteurs de Jésus selon Mahomet, Seuil, 2015.