Il s’agit d’évoquer les divers aspects de l’évolution des communautés juives dans les villes du Maghreb à des époques déterminées, de leurs principales spécificités, de leurs conditions de vie ainsi que des fondements et des manifestations de leurs relations avec leur environnement musulman. Et ce aussi bien avant 1830, après l’intégration de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc dans l’empire colonial français, dans le cadre d’un régime de protectorat pour ces deux derniers pays, avec ce que cela impliquait en termes de condition juridique pour les sujets juifs de la Régence et de "l’Empire chérifien", en comparaison avec leurs coreligionnaires d’Algérie naturalisés français en vertu du décret Crémieux. L’approche comparative inclut une référence particulière aux Juifs marocains dont un certain nombre vivaient dans les campagnes, notamment dans les montagnes du Haut et Anti Atlas ainsi que le piémont du Moyen-Atlas et dans le Rif. Il sera également fait état des Juifs du Maghreb au présent.

Une table ronde enregistrée en juin 2015, dans le cadre des Journées de l’Histoire de l’IMA.

Lucette Valensi, historienne à l’EHESS

Abdelkrim Allagui, professeur d’Histoire à l’Université de Tunis

Mina El Mghari, professeur d’Histoire à l’Université Mohammed V.

Modérateur : Mohamed Kenbib, professeur d’Histoire à l’Université Mohammed V de Rabat.