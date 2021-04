Kamel Daoud : révoltes et révolutions, le rôle de la religion

Comment la religion arrive-t-elle presque toujours à voler nos révolutions ? Comment opère-t-elle pour ce hold-up des espoirs et des soulèvements ? Comment a-t-on pu faire changer de définition à l’utopisme et qui le définit désormais ? Avec quels moyens ? Comment est-on passé du culte du développement à celui du "paradisme" et au culte de "la restauration" du passé mythifié ? une analyse subjective, personnelle, "impliqué" de ce que Kamel Daoud a vécu comme une aventure intellectuelle et artistique depuis quatre décennies.

Une conférence enregistrée en octobre 2020, dans le cadre des Journées de l'Histoire de l'IMA.

Kamel Daoud, écrivain et journaliste, il a tenu pendant près de vingt ans une chronique quotidienne, "Raïna Raïkoum" au "Quotidien d’Oran". Il est aujourd’hui chroniqueur à l'hebdomadaire "Le Point" et signe des tribunes régulières dans plusieurs journaux internationaux. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et recueils, dont Meursault, contre-enquête (Barzakh, 2013 ; Actes Sud, 2014) pour lequel il a reçu le Goncourt du premier roman 2015. Kamel Daoud a été lauréat en 2019 du Prix mondial Cino Del Duca remis par l’Institut de France et a été titulaire de la chaire "Écrivain invité" durant la même année à Sciences Po Paris.

Une rencontre animée par Tewfik Hakem, producteur de l'émission "Le Réveil culturel" à France Culture.