La cuisine arabe et le monde

Voyages des hommes, des mets, des mots, des saveurs, histoires de conquêtes et de migrations, jeux d’influences réciproques et phénomènes d’acculturations, métissages et réinterprétations…

Voyages des hommes, des mets, des mots, des saveurs, histoires de conquêtes et de migrations, jeux d’influences réciproques et phénomènes d’acculturations, métissages et réinterprétations… S’intéresser à l’histoire de la cuisine suppose toujours de se frotter à une foule de sujets ardus et complexes. En filigrane, en déplaçant ainsi notre regard sur la question du rapport à l’autre, c’est bien la nature et l’existence même de la cuisine arabe que nous tenterons d’appréhender.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une table ronde enregistrée en juin 2021, proposée conjointement par Francis Chevrier et L’institut européen d’histoire et des cultures de l’alimentation.

Hélène Jawhara Piñer, historienne et docteure en histoire à l’Université de Tours

Farouk Mardam-Bey, directeur de la collection "Sindbad" aux éditions Actes Sud

Mohamed Ouerfelli, historien et maître de conférences à Aix-Marseille Université.

Table ronde modérée par Loïc Bienassis, historien à l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation de l’Université de Tours.