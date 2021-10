La philosophie arabe : voyage dans l'histoire des idées

Du VIIIe au Xe, Bagdad fut le centre d’un immense mouvement de traduction du grec vers l’arabe qui irrigua la pensée philosophique et médicale du nouvel empire islamique. Quelles sont les modalités de ce transfert culturel, quel rôle jouèrent dans cette entreprise intellectuelle les mécènes, les traducteurs et les philosophes et pourquoi finalement les Arabes se sont-ils emparés de cet héritage antique ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une table ronde enregistrée en juin 2021, dans le cadre des Journées de l’Histoire de l’IMA.

Pauline Koetschet, chargée de recherche au CNRS, philosophe et spécialiste de textes arabes médiévaux

Cristina Cerami, spécialiste de la tadition philosophique grecque et arabe et directrice du Centre d’Histoire des Sciences et des Philosophies Arabes et Médiévales.

Une Table ronde modérée par Ziad Bou Akl, chargé de recherche au CNRS et maître de conférences en philosophie à l’Ecole normale supérieure.