Lire le Coran dans le texte, non pas du point de vue de la religion ou d’une recherche d’œcuménisme, mais tout simplement du point de vue de l’anthropologie et de l’histoire. Le Coran en son temps : reflet d'une société tribale et non du divin.

Lire le Coran non pas du point de vue de la religion, de la théologie ou d’une recherche de dialogue, mais tout simplement du point de vue de l’anthropologie et de l’histoire, soulève de difficiles problèmes. Une lecture du premier islam dans son milieu d’origine, l’Arabie des steppes et des déserts. Comment les récits bibliques, auxquels se réfère si souvent le Coran, se sont-ils adaptés à ce contexte si particulier pour pouvoir être entendus par les hommes des tribus ?

Les figures de Noé, Moïse et Abraham y sont en quelque sorte reconfigurées – pour ne pas dire transfigurées – d’une manière tout à fait inattendue, faisant écho à l’itinéraire tourmenté de Mahomet au milieu des siens : simple "avertisseur" tribal inspiré, il se découvre lui-même peu à peu prophète, à l’instar de ceux dont le Coran fait ses grands devanciers. C’est ainsi que l’islam gagnera, d’une façon que rien ne laissait présumer, sa qualification de religion abrahamique. L’originalité de l’approche de Jacqueline Chabbi est de déchiffrer le Coran à la lumière d’un contexte historique et anthropologique précis, celui de tribus vivant selon des rapports de solidarité et d’alliance pour survivre dans le milieu naturel éprouvant qu’est le désert. Forte d’une connaissance approfondie de la langue coranique, Jacqueline Chabbi montre que les trois caractéristiques principales du divin correspondent aux trois piliers de la société tribale : l’alliance, la guidance et le don.

Une conférence enregistrée en octobre 2016.

Jacqueline Chabbi, agrégée d’arabe et docteur ès lettres, professeur honoraire des universités, auteur notamment de "Le Coran décrypté. Figures bibliques en Arabie"

Rachid Benzine, islamologue et politologue, auteur notamment de "La République, l’Église et l’Islam : une révolution française"

Xavier Guézou, Co-fondateur et Délégué général de l’Institut des Hautes Etudes du Monde Religieux.