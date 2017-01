Le Coran en son temps : reflet d'une société tribale et non du divin

Lire le Coran dans le texte, non pas du point de vue de la religion ou d’une recherche d’œcuménisme, mais tout simplement du point de vue de l’anthropologie et de l’histoire.

L’originalité de l’approche de Jacqueline Chabbi est de déchiffrer le Coran à la lumière d’un contexte historique et anthropologique précis, celui de tribus vivant selon des rapports de solidarité et d’alliance pour survivre dans le milieu naturel éprouvant qu’est le désert. Forte d’une connaissance approfondie de la langue coranique, l’auteur montre avec brio que les trois caractéristiques principales du divin correspondent aux trois piliers de la société tribale : l’alliance, la guidance et le don.