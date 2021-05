Dans sa "Lettre aux professeurs sur la liberté d'expression", au centre d'un vif débat, le sociologue et démographe François Héran s’attaque, avec des arguments percutants, à ceux qui nient l’existence de l’islamophobie, du racisme structurel et des discriminations systémiques.

Deux semaines après l’assassinat de Samuel Paty, François Héran publiait dans La Vie des idées une "lettre aux professeurs". Ce texte ayant beaucoup circulé, et suscité quelques vives réactions, l’auteur en développe ici les arguments. Les caricatures qui désacralisent le religieux sont-elles sacrées ? La diffusion des caricatures est-elle indépendante de l’État ? Comment la liberté de conscience et la liberté d’expression, ces "tours jumelles", ont-elles évolué depuis 1789 ? Peut-on outrager les croyances sans outrager les croyants ? Qu’en est-il au sein des établissements scolaires ?

Dans son hommage à Samuel Paty, Emmanuel Macron défendait les caricatures, tout en appelant à revoir l’enseignement de l’Histoire, à combattre les discriminations, à pratiquer le respect mutuel. François Héran le prend au mot et s’attaque, avec des arguments percutants, à ceux qui nient l’existence de l’islamophobie, du racisme structurel et des discriminations systémiques. C’est dans ce déni que se loge la véritable cancel culture, note-t-il avec malice. Implacable et vif, pédagogique et précis, cet essai récuse les tentations extrêmes. Sa méthode : mettre en balance les grands principes avec discernement. Sa philosophie : recréer le lien social autour de la règle d’or du respect réciproque.

Un entretien autour du livre de François Héran Lettre aux professeurs sur la liberté d'expression, enregistré en mai 2021.

François Héran, sociologue, professeur au Collège de France, titulaire de la Chaire "Migrations et sociétés", auteur notamment de Lettre aux professeurs sur la liberté d'expression, La Découverte.

Modération : Jean-Marie Durand, journaliste.

