Pourquoi il faut relire les "Mille et Une Nuits"

Cet ensemble de contes est l’ouvrage le plus célèbre et le plus universel de la littérature du Moyen-Orient. Shéhérazade, Sindbad, Ali Baba, Aladin, autant de personnages et de contes qui nous plongent au coeur de l'univers féérique des "Mille et Une nuits". Une leçon d'amour et de modestie.

Jamais le coeur de l'amoureux ne peut goûter la joie du repos, tant que l'amour le tient dans sa main. "Mille et Une Nuits"

Analyse historique des contes des "Mille et Une Nuits", tels qu’ils sont donnés dans la première édition de l’ouvrage en Égypte en 1835, et qui est parvenue jusqu’à nous aujourd’hui. Quelles sont les influences et les censures successives qui ont modelé cette version de 1835 ? Il s’avère que le recueil a été composé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle par un cheikh inconnu. La comparaison entre les textes arabes retenus par ce cheikh et certaines versions antérieures des contes montre que 56% des textes de la version de 1835 furent élaborés à l’époque ottomane, aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

Par les mystères de leurs origines, la richesse de leur corpus et la finesse de leurs imbrications avec la société de leur temps, les Nuits nous défieront longtemps, toujours peut-être. A nous de saisir la leçon qu'elles nous donnent : une leçon d'amour et de modestie. Sans oublier - et c'est sur lui, à la fin des fins, qu'il faut conclure - le plaisir, le plaisir pour une fois tout à fait innocent. En sachant que ce plaisir peut se partager dans toutes les langues du monde. André Miquel

Une conférence enregistrée en juin 2015.

Jean-Claude Garcin, historien, spécialiste du Moyen-Orient médiéval, auteur de "Pour une lecture historique des mille et une nuits", (2013, Actes Sud).