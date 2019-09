À 37 ans, Mohamed Louizi dévoile son passé de "frère" actif parmi les Frères musulmans. Il fait le récit détaillé de quinze ans de militantisme dogmatique, avant de revenir sur les découvertes et les doutes qui ont précédé son désengagement.

Dès l’âge de 13 ans, il a été au service de l’idéologie de Hassan al-Banna, d’abord au Maroc, puis en France, au sein de l’Union des organisations islamiques de France (UOIF). Dans son livre Pourquoi j'ai quitté les Frères musulmans, il décrypte, preuves à l’appui, la stratégie d’islamisation globale non déclarée des Frères musulmans en France et en Europe, avant de conclure sur son retour vers un islam éclairé et apolitique.

J’essaye de cheminer à mon rythme. Peut-être, un jour, atteindrai-je mon but, dans le silence de mon âme et à l’ombre de ma plume. Peut-être n’y arriverai-je pas. Ce qui compte après tout, c’est le sens du courage et l’authenticité du témoignage.

Une rencontre enregistrée en mars 2016.

Mohamed Louizi, ingénieur, ancien membre du mouvement marocain Attawhid wal’Islâh, du PJD et de l’UOIF, ex-président des Etudiants musulmans de France.

