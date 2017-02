Pourquoi lire les philosophes arabes

Lire les philosophes arabes médiévaux avec l’œil de la philosophie contemporaine pour y trouver des affinités. Leurs travaux dans de nombreux domaines, comme la médecine, la logique ou l’histoire continuent de nous interpeller comme ils ont contribué à la formation de la pensée européenne.

• Crédits : Wikimedia Commons

“L'ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation.” Averroès

Lire ces philosophes arabes, c’est aussi les inscrire dans la tradition et le patrimoine de l’humanité, car ils ont su ménager des accès multiples à la vérité où religion et philosophie sont pensées de manière conjointe. Le médiéval rejoint alors le contemporain dans cette riche histoire qui est celle de l’humain et de l’intellect.

Une conférence enregistrée en juin 2015.

Ali Benmakhlouf, professeur de philosophie à l’université de Paris-Est.