Le livre de Mohammed Arkoun "Quand l’Islam s’éveillera" traite de la nécessité de la réforme de l’islam, de l’ouverture lacanienne à la parole, de la condition féminine en islam, ou encore du rapprochement entre sunnites et chiites. Une pensée plus que jamais féconde pour penser notre époque.

Historien, islamologue, philosophe, Mohammed Arkoun, disparu en 2010, fut un intellectuel engagé. Son analyse des processus à l’œuvre dans l’islam d’hier était indissociable de ses appels répétés à une réforme des sociétés islamiques contemporaines. Quand l’Islam s’éveillera traite de la nécessité de la réforme de l’islam, de l’ouverture lacanienne à la parole et à la "raison émergente", de la condition féminine en islam, ou encore du rapprochement entre sunnites et shî‘ites. Une pensée plus que jamais féconde pour penser notre époque.

Une table ronde enregistrée en mai 2019, autour du livre posthume de Mohammed Arkoun Quand l’Islam s’éveillera, paru en 2018 aux éditions Albin Michel.

Mohamed Haddad, professeur à l'université de Tunis, président de l’association "L’Islam au XXIe siècle"

Julien Darmon, sociologue des religions, éditeur chez Albin Michel

Kalthoum Saafi, maîtresse de conférence, directrice d’études arabes, Université Paris/Nanterre

Touria Yacoubi Arkoun, présidente de la Fondation M. Arkoun pour la Paix entre les Cultures

Un débat animé par François L’Yvonnet, philosophe et éditeur.

