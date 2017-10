Christiane Taubira : "La langue est un lieu où on peut s’installer et s’élargir"

Des femmes de sensibilités différentes croisent leur réflexion autour de questions urgentes telles que la radicalité, l’imaginaire, le sens, l’écriture, l’altérité. Questions dont le but est de nous arracher à la banalité et à l’érosion du sens au profit d’une imagination féconde et créatrice.

Un débat enregistré en juin 2017.

Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice et Garde des sceaux, auteure de plusieurs ouvrages dont L’Esclavage raconté à ma fille (2002) et Paroles de liberté (2014). Son dernier livre, Nous habitons la terre a paru aux éditions Philippe Rey

Marie-José Mondzain, philosophe et écrivaine, spécialiste de l’art et des images, son dernier essai : Confiscation : des mots, des images et du temps a paru chez Les liens qui libèrent

Kaoutar Harchi, sociologue, auteure de trois romans dont L’Ampleur du saccage et A l’origine notre père obscur (Actes Sud, respectivement 2011 et 2014) et Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne. Des écrivains à l’épreuve.