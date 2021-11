Aujourd’hui en France, des personnalités médiatiques et politiques de premier plan, jusqu’au plus haut niveau de l’État, attisent les haines et les peurs, agitant le spectre du "séparatisme" et l’épouvantail du «"grand remplacement" qui menaceraient la République française "une et indivisible". De là, la stigmatisation des Arabes, des Noirs, des musulmans, des Asiatiques, des Roms… Qu’elles soient françaises ou étrangères, les personnes non blanches sont toujours construites comme de potentielles ennemies de l’intérieur, d’autant plus lorsqu’elles tentent de résister à ces discriminations. Cet ouvrage collectif entend déconstruire les mécanismes de racialisation qui sont aux fondements mêmes de l’État-nation et du fonctionnement de ses institutions afin de mettre au jour les liens entre les hiérarchies raciale, religieuse et culturelle établies à l’époque coloniale et celles d’aujourd’hui, à l’origine de discriminations structurelles multiples.



Grâce à vingt-trois contributions d’universitaires, de journalistes et de personnalités engagées, Racismes de France démêle les amalgames, révèle les dénis grossiers de la mythologie nationale-républicaine et déploie l’argumentation de l’antiracisme politique pour, enfin, lutter efficacement contre tous les racismes.

Une table ronde enregistrée en mars 2021.

Omar Slaouti et Olivier Le Cour Grandmaison, qui ont codirigé l'ouvrage collectif Racismes de France

Maboula Soumahoro, maîtresse de conférences à l'université de Tour, auteure notamment de Le Triangle et l'Hexagone : Réflexions sur une identité noire

Ya-Han Chuang, sociologue, chercheuse à l’Institut national d’études démographiques, auteure notamment de Une minorité modèle ? Chinois de France et racisme anti-Asiatiques

Une table ronde animée par Rachida El Azzouzi, journaliste.

