L’économiste Thomas Piketty revient, dans une perspective historique, sur les niveaux de concentration du revenu et du capital observés au cours des dernières décennies au Moyen-Orient et dans le monde arabo-musulman. Et s’interroge sur les liens entre inégalité, modernité et religion.

• Crédits : Pieter Van Roijen / EyeEm - Getty

La publication en 2013 du "Capital au XXe siècle" a relancé le débat sur la montée des inégalités. Qu’en est-il dans le monde arabo-musulman ?

Une rencontre enregistrée en mars 2017.