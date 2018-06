Un maillot pour l'Algérie : l'histoire des "fellaghas au ballon rond"

En 1958, à la veille de la Coupe du monde en Suède, douze footballeurs de Première Division quittent clandestinement la France et rejoignent les rangs du FLN. En pleine guerre d'Algérie, leur but est de créer la première équipe nationale algérienne de football, future ambassadrice de l'indépendance.

Parcourant le monde souvent clandestinement, cette équipe de champions devenus des va-nu-pieds, devant parfois accomplir plusieurs milliers de kilomètres en minibus à travers le désert pour jouer un match, sans remplaçants, va accomplir exploit sur exploit au fil de plus de 80 matches. Ils s'appellent Zitouni, Arribi, Kermali, Mekhloufi... et ils sont devenus des légendes du sport. On dira de ces "fellaghas au ballon rond" qu'ils ont fait avancer la cause algérienne de dix ans et évité des dizaines de milliers de morts supplémentaires.

• Crédits : Wikimedia Commons

Les auteurs de la BD Un maillot pour l'Algérie : Javi Rey, Bertrand Galic et Kris n'ont jamais déserté les stades et ont trouvé dans les destins de ces joueurs l'occasion de croiser leur amour du ballon rond et de l'histoire avec un grand H.

Une rencontre enregistrée en avril 2016.

Galic et Kris, scénaristes de Un maillot pour l’Algérie paru chez Dupuis.