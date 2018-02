"Bartleby" d'Herman Melville, l'incarnation de la résistance passive

Bartleby et le "bartlebysme"

Le personnage de Bartleby, créé par Herman Melville en 1856, n’a cessé de hanter les esprits avec sa formule : "I would prefer not to". Si la nouvelle de Melville est l’un des récits fondamentaux de notre culture selon Michel Butel, on comprend à travers lui, que la création naît de l’expérience des obstacles qui s’opposent à elle, du combat même mené pour les faire naître… Et comme le dit Gilles Deleuze : "Bartleby n’est pas une métaphore de l’écrivain, ni le symbole de quoi que ce soit. C’est un texte violemment comique, et le comique est toujours littéral."

C'était un homme de préférences plutôt que de présupposés. Herman Melville

Une conférence enregistrée en février 2018.

Céline Curiol, écrivaine.