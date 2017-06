John Coltrane, l'apprenti-sorcier du jazz

L'amplification permanente du champ musical chez Coltrane prend toutes les formes possibles : exploration de toute l'étendue d'un instrument (les saxophones ténor et soprano), recherche de nouveaux modes d'inspiration harmoniques et rythmiques, arpentage de tous les timbres, de toutes les tessitures..., puisant son inspiration dans les modes musicaux venus des musiques arabo-andalouses, mais aussi indiennes et africaines... John Coltrane, création et incandescence.

Jean-Philippe Domecq s'exprime non pas en tant que musicologue mais en tant qu'écrivain, cherchant à partager l'"expérience sensible" qui a été la sienne en écoutant cette œuvre au souffle puissant, or "le style, c'est le souffle". En l'espace de seulement douze années, John Coltrane a révolutionné le jazz et s'est imposé comme l'une des figures les plus importantes de la musique de la deuxième moitié du XXe siècle. Analysant en particulier l'album "Olé" sorti en 1961, Jean-Philippe Domecq y entend une transe mêlée d'une quête spirituelle, exprimant à la fois une "puissance pulsionnelle venue des racines de l'être" et une "ascension" vers un au-delà spirituel et mélancolique.

Une conférence enregistrée en 2014.

Jean-Philippe Domecq, musicologue et écrivain.